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Dünya

Çin: Halkın istekleri çevrim içi platformlar aracılığıyla daha fazla dikkate alınmalı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, halkın isteklerinin, internet ve diğer kanallar kullanılarak daha iyi dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Saadet Firdevs Aparı   | 27.06.2022
Çin: Halkın istekleri çevrim içi platformlar aracılığıyla daha fazla dikkate alınmalı

Ankara

Xinhua ajansının haberine göre, Şi, kamuoyuna daha fazla saygı duyulması ve halkın isteklerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Şi, çevrim içi platformlar aracılığıyla halkın fikrinin alınmasının, parti üyelerinin ve toplumun siyasi hayata katılmasına ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak için etkili bir yol olduğunu ifade etti.

Bu sürecin aynı zamanda demokrasinin bir örneği olduğunu belirten Şi, sayısız yapıcı fikir ve öneride bulunulduğunu ve yetkili departmanların onları kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi, faydalı olanları benimsemesi gerektiğini vurguladı.

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