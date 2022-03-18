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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çin Devlet Başkanı Şi: Ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li mevkidaşı Joe Bide'e, "(Ukrayna'daki) Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli" dedi.

Mehmet Alaca   | 18.03.2022
Çin Devlet Başkanı Şi: Ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi ile Biden arasında bugün yapılan ve yaklaşık 2 saat süren video konferans görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Başkan Şi, çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını söyleyerek, barış ve güvenliğin uluslararası toplumun en çok değer vermesi gereken şey olduğunu kaydetti.

Geçen kasım ayında yaptıkları ilk sanal toplantıdan bu yana uluslararası toplumda yeni önemli gelişmeler olduğuna dikkati çeken Şi, barış ve gelişmenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu aktardı.

Şi, "Ukrayna krizi görmek istediğimiz bir şey değil." ifadesini kulandı.

Çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını yineleyen Şi, "Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli." görüşünü paylaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen iki önemli ekonomisi olarak ABD ve Çin, uluslararası sorumluluğun omuzlanması ve barış ve huzur için çalışılması gerektiğini vurguladı.

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