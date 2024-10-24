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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi: Küresel Güney'in kolektif yükselişi, büyük dönüşümün işareti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Küresel Güney" olarak anılan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kolektif yükselişinin, dünyada yaşanan büyük değişimin işareti olduğunu belirtti.

Emre Aytekin  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Çin Devlet Başkanı Şi: Küresel Güney'in kolektif yükselişi, büyük dönüşümün işareti

Pekin

Çin lideri, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

Küresel Güney ülkelerinin birlikte modernleşme yolunda ilerlemesinin dünya tarihinde daha önce benzeri görülmeyen "abidevi bir atılım" olduğunu ifade eden Şi, "Küresel Güney'in kolektif yükselişi, dünyada yaşanan büyük dönüşüm işaretinin ayırt edici özelliğidir." dedi.

Şi, "BRICS+" diyaloğuna katılan ülkelere "barış için bir istikrar gücü olma", "küresel güvenlik yönetimini güçlendirme", "krizleri çözecek ve kökenlerindeki sebepleri giderecek yollar arama" çağrısında bulundu.

Küresel Güney'in kalkınma yoluyla yükseldiğini ve kalkınma yoluyla refaha ulaştığını vurgulayan Şi, ülkelerin ortak kalkınmanın motoru olması gerektiğini vurguladı.

Şi, "BRICS+" işbirliğine dahil olan ülkelerin küresel ekonomi yönetimi reformunda öncü ve aktif rol oynamasının ve kalkınmayı uluslararası ekonomi gündeminin merkezi haline getirmesinin önemine işaret etti.

"BRICS+" ülkelerinin ayrıca uygarlıklar arasındaki iletişimi savunması gerektiğine dikkat çeken Şi, ülkelerin kendi ulusal koşullarına uygun modernleşme yolunu izlemesi için birbirini desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Çin'in Küresel Güney ülkeleriyle insani etkileşimleri artırmak ve yönetim deneyimini paylaşmak için bir "Düşünce Kuruluşları İttifakı"na öncülük edeceğini ifade eden Şi, "Uluslararası manzara nasıl değişirse değişsin Çin, daima Küresel Güney'i yüreğinde taşıyacak, Küresel Güney'deki köklerini muhafaza edecektir." diye konuştu.

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