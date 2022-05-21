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Dünya

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu fırlattı

Emre Aytekin   | 21.05.2022
Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu fırlattı

Pekin

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'ne 3 iletişim test uydusu gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March-2C taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uyduların Alçak Yer Yörüngesi'ndeki iletişimin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılması amaçlanıyor.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 421'inci başarılı görev oldu.

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