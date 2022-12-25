Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,217.00
BTC/USDT
16,811.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin, "ABD ile Tayvan'ın yakınlaşmasına karşı" ada çevresinde tatbikat yaptığını duyurdu

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile ABD'nin "artan gizli yakınlaşmasına karşı" ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi.

Emre Aytekin   | 25.12.2022
Çin, "ABD ile Tayvan'ın yakınlaşmasına karşı" ada çevresinde tatbikat yaptığını duyurdu

Pekin

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Tayvan çevresinde kuvvetler arası müşterek acil durum devriyesi ve saldırı ateş talimi faaliyeti yürütüldüğü" belirtildi.

Açıklamada tatbikatın, "ABD ile Tayvan adası arasında artan gizli yakınlaşmaya yanıt olduğu" vurgulandı.

Tatbikat, ABD'de 2023 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın 23 Aralık'ta Başkan Joe Biden'ın imzalamasıyla yürürlüğe girmesinin ardından geldi.

2023 mali yılı için savunma harcamalarını gerekçelendiren yasada Çin'in çok boyutlu tehditlerine dair hükümlerin yanı sıra Tayvan'ın kendi savunmasını güçlendirmesine destek için 5 yılda 10 milyar dolara kadar askeri yardım sağlanmasını öngören düzenleme yer almıştı.

Çin, yasa nedeniyle ABD'yi protesto etmiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yasanın "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği belirtilerek, "Tayvan, Çin'in Tayvanı'dır. Çin'in iç işlerine hiçbir dış müdahale kabul edilemez." ifadesine yer verilmişti.

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyareti, iki ülke ve Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilime yol açmıştı.

Pelosi'nin ziyareti, adayı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Çin ordusu, ziyaretin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Çin, ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı
Batı Akdeniz'de fırtına, Güneydoğu'da sağanak bekleniyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
Yılbaşından bu yana 120 bine yakın düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Çin, "ABD ile Tayvan'ın yakınlaşmasına karşı" ada çevresinde tatbikat yaptığını duyurdu

Çin, "ABD ile Tayvan'ın yakınlaşmasına karşı" ada çevresinde tatbikat yaptığını duyurdu

Blinken, yaklaşan gezisinde Çin ile işbirliğini genişletmeyi planlıyor

Pakistan: ABD, sınır güvenliğimizi artırmak için fon sağlamaya istekli

Çin'de resmi Kovid-19 rakamları ile gerçek salgın tablosu arasındaki fark büyüyor

Çin'de resmi Kovid-19 rakamları ile gerçek salgın tablosu arasındaki fark büyüyor
ABD'de kar fırtınası nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti

ABD'de kar fırtınası nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti
ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgelerinde taşkın

ABD'de kar fırtınası nedeniyle kıyı bölgelerinde taşkın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet