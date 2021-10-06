Dolar
8.87
Euro
10.29
Altın
1,760.21
ETH/USDT
3,514.90
BTC/USDT
51,316.00
BIST 100
1,391.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), başta Rusya, Çin, İran ve Pakistan olmak üzere yurt dışındaki onlarca muhbirinin son yıllarda yakalandığı, öldürüldüğü veya ikili çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Kasım İleri   | 06.10.2021
CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı

Washington DC

Amerikan New York Times gazetesi, istihbarata karşı koyma yetkililerinin, geçtiğimiz hafta CIA'nın yurt dışı istasyonlarına yolladığı bir bilgi notuna ulaştı.

Konuya ilişkin gazetede yer alan haberde, CIA'nın istihbarata karşı koyma merkezinin bilgi notunda, son birkaç yılda öldürülen, tutuklanan veya büyük olasılıkla ikili çalıştırılan onlarca yabancı muhbir tespit ettikleri belirtildiği öne sürüldü.

Bilgi notunda, Rusya, Çin, İran ve Pakistan gibi ülkelerin CIA muhbirlerini avladığı ve bazılarını ise ikili çalıştırdığı ileri sürülürken, teşkilatın istihdam yaparken muhbirlere çabuk güvendiği, yabancı istihbaratları azımsadığı ve işe almada aceleci davrandığı iddia edildi.

Çok sayıda muhbirin yakayı ele vermesinde yabancı istihbaratların biyometrik ölçümler dahil birçok yenilikçi teknolojiyi kullandığı belirtilen bilgi notunun bölgedeki CIA ajanlarını bilgilendirme amacıyla gönderildiği öne sürüldü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Johnson and Johnson, Kovid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu
AB ilaç düzenleyicisi, 'Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan' ilacı değerlendirmeye alabilir

Benzer haberler

CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı

CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı

Eski yöneticisine göre Facebook hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor

Zelenskiy, Rusya'nın Kırım'da seçim yapmasına ilişkin yaptırımları yürürlüğe koydu

Rusya'da Facebook'a yıllık geliri üzerinden para cezası verilebilir

Rusya'da Facebook'a yıllık geliri üzerinden para cezası verilebilir
Rusya, 'uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi' için ekibini uzaya gönderdi

Rusya, 'uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı filmi' için ekibini uzaya gönderdi
Çin'in yeni İpek Yolu Projesi kapsamında Kovid-19 diplomasisi

Çin'in yeni İpek Yolu Projesi kapsamında Kovid-19 diplomasisi