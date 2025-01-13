Dolar
35.50
Euro
36.21
Altın
2,685.73
ETH/USDT
3,167.60
BTC/USDT
93,035.00
BIST 100
9,808.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 2013'te Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı. -VTR-
logo
Dünya

Chido Kasırgası'nın yıkıma neden olduğu Fransız kolonisi Mayotte, Dikeledi Kasırgası'nın etkisi altında

Fransa'nın, 14 Aralık 2024'te Chido Kasırgası'nın vurduğu ve ağır yıkımın yaşandığı Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da Dikeledi Kasırgası nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Şeyma Yiğit  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Chido Kasırgası'nın yıkıma neden olduğu Fransız kolonisi Mayotte, Dikeledi Kasırgası'nın etkisi altında

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mayotte Valiliği, Ada'yı etkisi altına alan Dikeledi Kasırgası sebebiyle kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

Chido Kasırgası'nın birkaç hafta önce vurduğu ve çok sayıda yerleşim yerinin yıkıldığı Ada'da hasar giderme çalışmaları sürerken bölge, yeni bir kasırganın etkisi altına girdi. Valilik, Mayotte sakinlerini Dikeledi Kasırgası'na karşı dikkatli olmaları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Kasırga nedeniyle yaklaşık 15 bin kişi, valilik tarafından belirlenen 79 koruma merkezine alındı.

Saatteki hızı 100 kilometreyi bulan Dikeledi Kasırgası'nın Ada'ya yoğun yağış getirmesi bekleniyor.

İklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Mayotte'u, 14 Aralık'ta Chido Kasırgası vurmuş, saatteki hızı 220 kilometreyi aşan rüzgar, ciddi hasara yol açmış, binalar ve derme çatma birçok ev yıkılmıştı. Resmi kayıtlara göre 39 kişi ölmüş ve 4 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Elektrik direklerinin devrildiği ve ağaçların köklerinden söküldüğü Ada'da okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane ile Mamoudzou Limanı da hasar görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Reyhanlı’daki terör saldırısının faillerinden Koralı Suriye’de yakalandı
Hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı
"Yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 mesaisi kitaplaştırıldı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Chido Kasırgası'nın yıkıma neden olduğu Fransız kolonisi Mayotte, Dikeledi Kasırgası'nın etkisi altında

Chido Kasırgası'nın yıkıma neden olduğu Fransız kolonisi Mayotte, Dikeledi Kasırgası'nın etkisi altında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet