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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Chicago'daki İsrail konsolosluğu önünde protesto yapan Filistin destekçisi göstericilere polis müdahale etti

ABD'de Demokrat Parti Kongresinin gerçekleştirildiği Chicago kentinde Gazze'deki katliamlarına tepki göstermek için İsrail konsolosluğu önünde toplanan gruba polis müdahale etti.

Hakan Çopur  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Chicago'daki İsrail konsolosluğu önünde protesto yapan Filistin destekçisi göstericilere polis müdahale etti

Chicago

Chicago'da pazartesi günü başlayan Demokrat Parti Kongresi boyunca ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam ediyor.

Pazartesi günkü büyük yürüyüşün ardından salı akşam saatlerinde Chicago'daki İsrail konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e askeri desteğini sonlandırması talebiyle protesto düzenledi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve göstericilerin yürümesine izin vermediği protestolar devam ederken, bazı göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Daha sonra göstericilere sert şekilde müdahale eden, çok sayıda göstericiyi yerlerde sürükleyen polis, birçok göstericiyi ve üç basın mensubunu gözaltına aldı.

Polisin göstericilere sert müdahalede bulunduğu anlar kameralara yansırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada yankı buldu.

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