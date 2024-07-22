Dolar
32.96
Euro
35.87
Altın
2,392.29
ETH/USDT
3,475.90
BTC/USDT
67,253.00
BIST 100
11,229.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir'de son 24 saatte ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangın söndürüldü

Cezayir'de çoğu merkez ve doğu bölgelerinde olmak üzere son 24 saat içerisinde ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangının söndürüldüğü belirtildi.

Hassen Djebril, Çağrı Koşak  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Cezayir'de son 24 saatte ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangın söndürüldü Fotoğraf: Fazil Abd Erahim/AA

Cezayir

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son bir günde ülkenin çeşitli bölgelerindeki 26 yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Yangından en çok Kabail bölgesindeki Becaye kenti yakınlarının etkilendiği belirtilen açıklamada, bu bölgedeki 10 yangında ormanların zarar gördüğü ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Ülkenin Mila, Burc Bu Ariric, Skikda, Tizu Vizu ve Tilimsan bölgelerindeki 7 yangının ise söndürüldüğü, 3'ünün halihazırda kontrol altında olduğu kaydedildi.

Güneydeki Biskra ve Menia'nın, orta kısımdaki Media ve Ayn Defla'nın ve güneydeki Guelma bölgelerindeki tarım alanları ve meyve bahçelerini etkileyen 9 yangının da söndürüldüğü bilgisi verildi.

Cezayir’in Tunus sınırındaki Suk Ahras şehri yakınlarında 17 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın, iki ülke itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Benzer haberler

Cezayir'de son 24 saatte ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangın söndürüldü

Cezayir'de son 24 saatte ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangın söndürüldü

Aydın'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'da otluk alanda başlayan yangın ormana ve seralara sıçradı

Antalya'da otluk alanda başlayan yangın ormana ve seralara sıçradı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan, yangın söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür

Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan, yangın söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet