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Muğla'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Ali Rıza Akkır  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Muğla'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla

Çaykenarı Mahallesi'ndeki tarım arazisinde temizlik ateşinden çıktığı öne sürülen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Yangın nedeniyle yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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