Dolar
27.17
Euro
28.97
Altın
1,925.26
ETH/USDT
1,593.60
BTC/USDT
26,575.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı: Tüm orman yangınları söndürüldü

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bir süredir devam eden tüm orman yangınlarının söndürüldüğünü duyurdu.

Esat Fırat  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı: Tüm orman yangınları söndürüldü

Cezayir

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in kuzeydoğu bölgesindeki Cicel, Batna ve Bicaya kentlerindeki orman yangınlarının, herhangi bir can kaybına yol açmadan, dün gece itibarıyla tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Geçen iki hafta boyunca, uçaklar, helikopterler ve gönüllüler tarafından desteklenen Cezayir sivil savunma ekipleri, çoğu ülkenin orta ve doğu bölgelerinde olmak üzere, yaklaşık 15 kentte 80’den fazla orman yangınıyla mücadele etti.

Son dönemde can kaybının yaşanmadığı ülkedeki orman yangınları, 40 dereceyi aşan sıcak hava dalgası ve güneyden gelen şiddetli sıcak rüzgarların etkisiyle, günler sonra söndürülürken, bu nedenle binlerce hektarlık alan yandı, çok sayıda araç da zarar gördü.

Cezayir’in kuzey bölgelerinde, 24 Temmuz’da meydana gelen orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetmiş, 194 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi
Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'da otluk alanda çıkan yangın tersane ve ormana sıçradı
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Emine Erdoğan'ın BM'deki lider eşi diplomasisiyle Sıfır Atık gündeminin küreselleşmesi hız kazandı

Benzer haberler

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı: Tüm orman yangınları söndürüldü

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı: Tüm orman yangınları söndürüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye’nin Cezayir’deki yatırımları artacak

İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Türkiye ile Cezayir, balıkçılık ve gemi inşa alanında ortak çalışma grubu kuruyor

Türkiye ile Cezayir, balıkçılık ve gemi inşa alanında ortak çalışma grubu kuruyor
Kuzey Afrika ülkeleri peşi sıra deprem, sel ve yangınlarla sarsıldı

Kuzey Afrika ülkeleri peşi sıra deprem, sel ve yangınlarla sarsıldı

Cezayir'den sel felaketi yaşanan Libya'ya hava köprüsü

Cezayir'den sel felaketi yaşanan Libya'ya hava köprüsü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet