Dolar
26.83
Euro
28.76
Altın
1,922.22
ETH/USDT
1,627.00
BTC/USDT
25,701.00
BIST 100
8,279.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: Türkiye-Cezayir ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda"

Sümeyye Dilara Dinçer, Gökhan Çeliker  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: Türkiye-Cezayir ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde

Ankara

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda." dedi.

​​​​​​​Attaf, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Son 3 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli mesafelerin katedildiğine işaret eden Attaf, "İki ülke tarihine bakacak olursak işbirliği açısından, daha önce yapmamıştık." ifadesini kullandı.

Attaf, Cezayir ve Türkiye ilişkilerinin her zaman gelişim gösterdiğini vurgulayarak, ilişkilerin işbirliği ve ortaklık fırsatlarını karşılayacak şekilde genişlediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi, OVP'nin en büyük gücü
MSB: Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi
Türk bilim insanlarından küresel iklim değişikliğinde "sel" uyarısı
Muğla'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı
Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede geçen yıl Avrupa'yı ikiye katladı

Benzer haberler

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: Türkiye-Cezayir ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: Türkiye-Cezayir ilişkileri büyük bir atılım ve gelişim içinde

Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü

Bakan Fidan: YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk

Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Liderlerimizin New York'ta gerçekleştireceği buluşma için zemin hazırlıyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Liderlerimizin New York'ta gerçekleştireceği buluşma için zemin hazırlıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet