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Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'nın sömürge döneminde 'en çirkin suçları' işlediğini belirtti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın sömürge döneminde Cezayir'de "insanlık tarihinin en çirkin suçlarını" işlediğini bildirdi.

Abderrazak Boulkemh, Çağrı Koşak   | 01.11.2021
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'nın sömürge döneminde 'en çirkin suçları' işlediğini belirtti

Cezayir

Cumhurbaşkanı Tebbun, 1 Kasım 1954'te başlayan Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 67. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Tebbun, "Adaleti savunmak, sömürge ordusundan daha güçlüdür." ifadeleriyle, Cezayir halkının "özgürlüğüne kararlılıkla bağlı" olduğunu vurguladı.

"Devrim ateşinin inançla yakıldığını" belirten Tebbun, "Fransız sömürgesi, terör estirerek ve silahlı güç kullanarak katliamlar ve işkenceler yoluyla insanlık tarihinin en çirkin suçlarını işlemiştir." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de Fransa'nın sömürge dönemi suçları

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

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