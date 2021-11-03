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Dünya

Cezayir, Avrupa gaz piyasasında daha fazla pay sahibi olmak istiyor

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, ülkesinin Avrupa'daki gaz piyasasında var olan payını artırmayı arzuladığını söyledi.

Hamdi Yıldız   | 03.11.2021
Cezayir, Avrupa gaz piyasasında daha fazla pay sahibi olmak istiyor

Cezayir

Cezayir resmi haber ajansının verdiği bilgiye göre, Arkab, parlamentodaki 2022 bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Cezayir'in Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

Avrupa'nın yüzde 30 gaz ihtiyacını Cezayir'in karşıladığına dikkati çeken Arkab, Avrupa'daki gaz piyasasındaki paylarını artırmak istediklerini dile getirdi.

Arkab, ülkesinin, kasım ayı başında Fas'tan geçen boru hattıyla iki Avrupa ülkesine gaz pompalamayı durdurmasına rağmen, doğal gaz tedarikinde İspanya ve Portekiz'e karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye gücü olduğunu vurguladı.

Cezayirli bakan, ülkesini İspanya'ya bağlayan Medgaz boru hattı kapasitesinin aralık ayına kadar İspanya ve Portekiz'in mevcut yıllık talebinin 10,6 milyar metreküpe çıkarılabileceğini söyledi.

İspanya Çevresel Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera'nın 27 Ekim'deki Cezayir ziyareti sırasında, Arkab, Mağrib doğal gaz boru hattına alternatif Medgaz boru hattı üzerinden İspanya'ya tedarik konusunda güvence vermişti.

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