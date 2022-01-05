Dolar
13.63
Euro
15.45
Altın
1,823.14
ETH/USDT
3,798.20
BTC/USDT
46,310.00
BIST 100
2,005.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir, 3 ay önce istişare için çağırdığı Fransa'daki büyükelçisini geri gönderiyor

Abderrazak Boulkemh, Mahmut Geldi   | 05.01.2022
Cezayir, 3 ay önce istişare için çağırdığı Fransa'daki büyükelçisini geri gönderiyor

Cezayir

Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "sömürge dönemi açıklamalarına" tepki olarak 3 ay önce çağırdığı Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'un görevinin başına döneceğini bildirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, yarından itibaren görevine dönecek Büyükelçi Davud'u kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Cezayir, Macron'un açıklamaları üzerine büyükelçisini geri çağırmıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2 Ekim 2021'de Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırmıştı.

Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri süren Macron, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."

Bunun üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "Macron'un ifadeleri Fransız sömürgeciliğine karşı direnen 5 milyondan fazla şehidin anısına yönelik kabul edilemez bir hakaret" diyerek Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını kınamıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Paris Büyükelçisi Davud'u istişare için ülkeye çağırmış, Cezayir'in hava sahası Fransız askeri uçaklarına kapatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da 24 bin 590 ile en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 830 bini geçti
Kıbrıs Rum kesiminde öğrencilerden 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek
Çocuklarda solunum yolu hastalıkları arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde değişmedi

Benzer haberler

Cezayir, 3 ay önce istişare için çağırdığı Fransa'daki büyükelçisini geri gönderiyor

Cezayir, 3 ay önce istişare için çağırdığı Fransa'daki büyükelçisini geri gönderiyor