CENTCOM Komutanı'nın İsrailli yetkililerle "İran ve bölgesel çatışmaları" görüşmesi bekleniyor
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle görüşeceği belirtildi.
Kudüs
The Times of Israel'in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kurilla'nın Tel Aviv'de Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmesi bekleniyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kurilla ile Katz ve Zamir arasındaki görüşmede "İran konusu başta olmak üzere diğer bölgesel çatışmaların" ele alınacağı ifade edildi.
Washington ile Tahran arasındaki İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin üçüncü turunun 26 Nisan Cumartesi yapılması bekleniyor.
İsrail'in söz konusu müzakerelerden rahatsız olduğu biliniyor ve başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdürüyor.
Kurilla, nisan başında İsrail'e gelerek Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile bir görüşme gerçekleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.