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Dünya

CENTCOM Komutanı'nın İsrailli yetkililerle "İran ve bölgesel çatışmaları" görüşmesi bekleniyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle görüşeceği belirtildi.

Faruk Hanedar  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
CENTCOM Komutanı'nın İsrailli yetkililerle "İran ve bölgesel çatışmaları" görüşmesi bekleniyor

Kudüs

The Times of Israel'in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kurilla'nın Tel Aviv'de Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmesi bekleniyor.

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Kurilla ile Katz ve Zamir arasındaki görüşmede "İran konusu başta olmak üzere diğer bölgesel çatışmaların" ele alınacağı ifade edildi.

Washington ile Tahran arasındaki İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin üçüncü turunun 26 Nisan Cumartesi yapılması bekleniyor.

İsrail'in söz konusu müzakerelerden rahatsız olduğu biliniyor ve başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdürüyor.

Kurilla, nisan başında İsrail'e gelerek Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

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