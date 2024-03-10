Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,934.30
BTC/USDT
69,654.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

CENTCOM: Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması amacıyla Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan geminin Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu.

Burak Dağ  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
CENTCOM: Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi

Ankara

CENTCOM'un X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait destek gemisi General Frank S. Besson'un geçici liman inşası için gereken malzemeleri taşıdığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlanacağını açıklamasının ardından 36 saat geçmeden geminin, 9 Mart’ta Virginia’daki Langley-Eustis Ortak Üssü'nden Doğu Akdeniz'e gitmek üzere ayrıldığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, dün ABD'nin Gazze sahiline insani yardım ulaştırmak amacıyla kurmayı planladığı geçici limanın inşasının 60 günü bulabileceğini açıklamıştı.

Gazze'deki geçici limanın kurulumunun bölgedeki müttefik ve ortaklarla yapılacağını belirten Ryder, bunun için Virginia eyaletindeki 7 ulaştırma tugayından askerlerin görevlendirildiğini duyurmuştu.

Biden, Gazze'ye insani yardım için geçici liman kurulması talimatını vermişti

ABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptıkları "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Amerikan ordusuna Gazze sahiline geçici liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Geçici limanla Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden, "Bu geçici liman, yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 senedir gece gündüz çalışan bir ekip olduk
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü üyesi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy ile Bağcılar arasındaki metro hattının açılışını yapacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan ayının yeni bir uyanışa ve dirilişe vesile olmasını temenni ediyorum

Benzer haberler

CENTCOM: Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi

CENTCOM: Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 45'e yükseldi

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini ifade etti

Avrupa'da binlerce kişi "Gazze'de ateşkes" çağrısıyla sokaklara indi

Avrupa'da binlerce kişi "Gazze'de ateşkes" çağrısıyla sokaklara indi
İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı

İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden Refah için acil yardım kampanyası

Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden Refah için acil yardım kampanyası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet