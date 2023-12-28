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Dünya

Çekya'da 14 kişiyi öldüren saldırganın daha önce bir baba ve kızı öldürdüğü kesinleşti

Çekya’da polis, başkent Prag’daki Karls Üniversitesi’nde 14 kişinin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı düzenleyen 24 yaşındaki David Kozak'in daha önce bir babayla kızını öldürdüğünü açıkladı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Çekya'da 14 kişiyi öldüren saldırganın daha önce bir baba ve kızı öldürdüğü kesinleşti

Ankara

Radio Prague International'ın haberine göre, Prag Polisi Basın Sözcüsü Jan Danek, Kozak'in intihar notunun ortaya çıktığını bildirdi.

Söz konusu notta, saldırganın üniversitedeki silahlı saldırı gerçekleşmeden 6 gün önce, 32 yaşındaki bir kişiyi ve 2 aylık kızını öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.

Öte yandan Danek, soruşturmanın sürdüğünü ve bu yüzden nottaki diğer bilgilerin paylaşılmayacağını ifade etti.

Olay

David Kozak, Çekya'nın başkenti Prag’daki Karls Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenleyerek 14 kişinin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Polis, Kozak'in, Prag’ın yakınlarındaki bir köyden geldiğini ve üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, 32 yaşındaki bir adamın ve 2 aylık kızının ölümünden sorumlu olduğu şüphelenilen kişiler arasında bulunduğu açıklamasını yapmıştı.

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