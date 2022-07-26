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Dünya

Çekya, orman yangınını söndürmek için Almanya ve Slovakya'dan yardım istedi

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Çekya-Almanya sınırındaki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda çıkan yangının söndürülmesi için Almanya ve Slovakya'dan yardım talep ettiklerini söyledi.

Mehmet Yılmaz, Aşkın Kıyağan   | 26.07.2022
Çekya, orman yangınını söndürmek için Almanya ve Slovakya'dan yardım istedi

Prag

Pazar başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle şimdiye kadar 30-35 hektarlık ormanlık alan yandı ve bölgedeki iki yerleşim birimi tahliye edildi.

Rakusan, yaptığı açıklamada, özellikle kayalık bölgelerde geleneksel itfaiye araçlarının kısıtlı olarak kullanılabildiğini, bu yüzden yangını söndürebilmek için Almanya ve Slovakya'dan yangın uçağı talebinde bulunduklarını belirtti.

Prag'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise yaptığı açıklamada, yangının gece saatlerinde Almanya'ya da sıçradığını, yangının söndürülmesi için Orta Avrupa'da yangın söndürme uçak ve helikopter ağının kurulması gerektiğini söyledi.

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