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Dünya

Cammu-Keşmir'deki seçimlerin ikinci aşaması için oy kullanma işlemi başladı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de 10 yıl aranın ardından ilk defa yapılan milletvekili seçimlerinin ikinci aşaması için oy kullanma işlemi başladı.

Şilan Turp  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Cammu-Keşmir'deki seçimlerin ikinci aşaması için oy kullanma işlemi başladı

Ankara

Hint basınındaki haberlere göre, Cammu-Keşmir sakinleri, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim'de olmak üzere 3 aşamada yapılan milletvekili seçimlerinin ikinci aşaması için bugün sandık başına gitti.

Yetkililer, bu aşamada 2,5 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı bölgede yüksek güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

Oylamanın ikinci aşamasında, 239 aday arasından 26 milletvekili belirlenecek.

Üç aşamalı milletvekili seçimlerinde 8,7 milyonun üzerinde seçmen, 90 sandalye için oy kullanacak.

Cammu-Keşmir Meclisi'ndeki sandalyelerin 47'si Keşmir'i, 43'ü ise Cammu'yu temsil edecek.

Seçimlerde 46 ve üzerinde sandalye kazanan parti çoğunluğu sağlayacak.

Oylamanın yaklaşık yüzde 61'lik katılımla yapılan ilk aşamasında, 219 milletvekili adayı arasından 24'ü seçilmişti.

Son aşaması 1 Ekim'de yapılacak seçimlerin sonuçlarının ekim başında halka duyurulması bekleniyor.

Son meclis seçimleri 2014'te yapılmıştı

Cammu-Keşmir'de son milletvekili seçimleri Kasım-Aralık 2014'te yapılmıştı. O dönem eyalet olan Cammu-Keşmir'de Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile Cammu-Keşmir'in eski Başbakanı ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.

Hindistan Başkanı Narendra Modi'nin BJP'si, Mufti'ye olan desteğini çekmiş ve 19 Haziran 2018'de koalisyon dağılmıştı. O tarihten bu yana Cammu-Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı.

5 Ağustos 2019'dan sonra da bölgenin özel statüsü kaldırılmış ve eyalet merkeze bağlı iki birlik toprağına dönüştürülmüştü.

Cammu-Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu-Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu-Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

Cammu-Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

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