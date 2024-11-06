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Dünya

Cammu-Keşmir Meclisi, bölgeye özel statünün geri getirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de Meclis, bölgenin 2019'da kaldırılan özel statüsünün geri getirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Cammu-Keşmir Meclisi, bölgeye özel statünün geri getirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı

İstanbul

Yasa tasarısı metninde "Bu Meclis, Hindistan hükümetini, özel statünün yeniden tesis edilmesi için Cammu-Keşmir halkının seçilmiş temsilcileriyle diyalog başlatmaya çağırır." ifadesi yer alıyor.

Cammu-Keşmir'in özel statüsünün geri getirilmesini öngören yasa tasarısı, Bölge Meclisi'nde 29 milletvekili bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisinin (BJP) karşı çıkmasına rağmen onaylandı.

Söz konusu yasa tasarısı, Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ve Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi ittifakının desteğiyle geçti.

Tasarının yasalaşması için Cammu-Keşmir Vali Yardımcısı Manoj Sinha tarafından imzalanması gerekiyor.

10 yıl aradan sonra yapılan seçimleri muhalefet ittifakı kazanmıştı

Cammu-Keşmir'de 10 yıl aradan sonra yapılan milletvekili seçimlerinde seçmenler, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim'de olmak üzere 3 aşamada oy kullanmıştı.

8 Ekim'de açıklanan seçim sonuçlarına göre, Cammu-Keşmir'in eyalet statüsünü ve özel statüsünü geri getirme sözü veren INC ve Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi ittifakı, 90 sandalyeden 48'ini kazanarak Meclis'te çoğunluğu yakalamıştı.

Modi'nin partisi BJP ise seçimlerde 29 milletvekili çıkarabilmişti.

Cammu-Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu-Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu-Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

Cammu-Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

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