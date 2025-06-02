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Dünya

Cambridge öğrencileri, İsrail'le ilişkilerin kesilmesi talebiyle çadırlar kurarak eylem başlattı

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde öğrenciler, okulun, İsrailli ve İsrail'e destek veren, silah satan şirketlerle olan yatırım ilişkilerini sonlandırması talebiyle çadırlar kurarak eylem başlattı.

Behlül Çetinkaya  | 02.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Cambridge öğrencileri, İsrail'le ilişkilerin kesilmesi talebiyle çadırlar kurarak eylem başlattı Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Cambridge

Öğrenciler, yer çekimini bulan bilim insanı Isaac Newton'un başına düşen elmanın yetiştiği ağacın soyundan gelen, Trinity Koleji'ndeki "Newton ağacı" altında çadır kurdu.

Kolej yönetimi ise, ağacın çevresini ahşap plakalar ve üzeri branda örtülü barikatlarla çevirerek hem eylem alanının dışardan görünmesini engelledi hem de eylemin sona erdirilmesini istedi.

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Bunun üzerine öğrenciler, kaldırdıkları çadırlarını St John's Koleji'nde tekrar kurarak eylemlerini sürdürdü.

Öğrenim hayatlarının etkilenmemesi için yüzlerini ve kimliklerini gizleyen öğrenciler, AA muhabirine, üniversitenin İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems ile milyonlarca sterlinlik yatırım ilişkisi olduğunu belirtti.

Hancock Davies adını kullanan öğrenci, "(Newton ağacının bulunduğu) Trinity Koleji tahliye kararı çıkardı çünkü bizim ne istediğimizi anlamıyorlar. Sadece baskıyla yanıt veriyorlar. Nereden finansal kar elde ettikleri konusunda sorumluluk almıyorlar." dedi.

Davies, öğrencilerin bir soykırıma karşı Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak "Halk da bize destek veriyor. İnsanlar bu kurumların nasıl bir dahlinin olduğunu anlıyor. Trinity Koleji, İngiltere'nin en büyük toprak sahibi kurumlardan biri. Onun topraklarında yaşayanlar ve Cambridge öğrencisi olmayan ama bu şehirde yaşayanlar, böylesine finansal gücü olan ve başka bir yerdeki katliamı destekleyen bir kurumun komşusu olmak istemiyor." diye konuştu.

Trinity Koleji'nden soykırımdaki sorumluluğunu kabul etmesini ve söz konusu şirketlerle olan ilişkisini sonlandırmasını isteyen Davies, "Belli ki devam eden katliamdan mutlular. Yaptıkları tek şey bu soykırımda işbirliği içinde oldukları gerçeğini gösteren her şeye baskı uygulamak." ifadelerini kullandı.

Davies, Cambridge Üniversitesi'nin King's Koleji'nin, öğrenci taleplerine kulak verip işbirlikleri konusunda inceleme başlattığını hatırlatarak üniversitenin diğer kolejlerinin, var olan düzenden memnun ya da korkak olduklarını söyledi.

Öğrenciler, Cambridge'den, Gazze'de yıkılan eğitim sisteminin yeniden inşasına destek vermesini istiyor

İsminin Carl olduğunu söyleyen eylemci öğrenci ise Cambridge Üniversitesi'nin tüm kolejlerinden, İsrailli şirketler ya da İsrail'e destek veren şirketlerle olan ilişkilerini kesmesini ve ilişkilerin detaylarını açıklamasını istedi.

Tüm kolejlerin King's Koleji'ni takip etmesi gerektiğini söyleyen Carl, "Cambridge bu ülkedeki en güçlü ve zengin kurumlardan biri. St. John's Koleji de üniversitenin en zengin kolejlerinden biri. Güçlü bir bağış fonu var. Nereye yatırım yaptıklarını bilmiyoruz. St. John's bize nereye yatırım yaptığını söylemiyor. Nereye yatırım yaptıklarını bilmek ve ilişkilerini kesmelerini istiyoruz." dedi.

Carl, üniversiteden Filistinlilere yönelik talepleri olduğunu da dile getirerek "Filistinli öğrenciler için burslar vermelerini ve işgal güçleri tarafından Gazze'deki tüm üniversiteler yıkıldığından eğitimin yeniden inşası ve devamı için gösterilecek çabalara katılım sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Cambridge Üniversitesinin Gazzeli öğrenci ve araştırmacılara destek verebilecek güçte olduğunu belirten Carl, "Şu an en önemli adım ilişkilerin kesilmesi ve işgali normalleştirmeye bir son verilmesi olacak. İşgal güçleriyle akademik işbirliklerimiz, silah şirketlerinde yatırımlarımız varken dünyaya verdiğimiz mesaj soykırımın devam etmesinin normal olduğudur." değerlendirmesini yaptı.

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