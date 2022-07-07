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Dünya

Büyükelçi Fırat, Polonya Meclisi Savunma Komisyonu’nun konferansına katıldı

Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Fırat, Polonya Meclisi Savunma Komisyonu üyelerinin daveti üzerine katıldığı konferansta, “Türkiye’nin maruz kaldığı güvenlik problemleri ve NATO kapsamında iş birliği” konulu bir sunum yaptı.

Hande Diker   | 07.07.2022
Büyükelçi Fırat, Polonya Meclisi Savunma Komisyonu’nun konferansına katıldı

Varşova

Varşova’daki parlamento binasında düzenlenen konferansa, komisyon üyelerinin yanı sıra Polonyalı milletvekilleri, Polonya Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulundan üst düzey temsilciler katıldı.

Türkiye ile Polonya’nın savunma sanayisi alanında atabilecekleri adımlar ve ortak projeler üzerine konuşan Büyükelçi Fırat, “NATO üyesi iki ülkenin iş birliğini bu alanda da geliştirmesi yararlı olacaktır.” dedi.

Büyükelçi Fırat’ın sunumu sonrasında, Polonyalı milletvekillerinin, “Türkiye’nin başta terörizm olmak üzere, maruz kaldığı çeşitli güvenlik problemleri hakkında da bilgi sahibi olduklarını” söylemeleri dikkati çekti.

Yaklaşık iki saat süren sunumun ardından Polonyalı milletvekilleri, Büyükelçi Fırat’a kapsamlı ve aydınlatıcı konuşmasından ötürü teşekkür etti.

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