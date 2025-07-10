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Dünya, Yapay zeka

AB Komisyonu, Polonya'nın Grok hakkındaki endişelerini "son derece ciddiye" alıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Polonya'nın sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok hakkındaki endişelerini içeren mektubu teslim aldıklarını, konuyu "son derece ciddiye aldıklarını" belirtti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
AB Komisyonu, Polonya'nın Grok hakkındaki endişelerini "son derece ciddiye" alıyor

Istanbul

Regnier, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Polonya'nın söz konusu mektubunu "dikkatle inceleyip, zamanı geldiğinde yanıtlayacaklarını" söyledi.

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Grok'un "temel haklara ve yasa dışı içeriğe ilişkin" muhtemel risklerinin olduğunun altını çizen Regnier, X'in, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında bunları değerlendirme ve azaltma yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

Regnier, konuyu "son derece ciddiye aldıklarını", Polonya ve X'in temsilcileriyle temas halinde olduklarını vurguladı.

Polonya basınına yansıyan haberlerde, X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygunsuz paylaşımlarla siyaset hakkında yorumlar yaptığı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Polonyalı siyasetçilere hakaret ettiği yer almıştı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski bunun üzerine, Grok'un uygunsuz paylaşımlar yapması nedeniyle platformun ülkede kapatılmasını değerlendirebileceklerini belirtmişti.

Bakanlık olarak yürürlükteki mevzuata göre, AB Komisyonuna bir ihlal temeli sunacaklarını ve X platformuna ceza uygulanmasını talep edeceklerini dile getiren Gawkowski, "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil." diye konuşmuştu.

Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.

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