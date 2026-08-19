Grok'un hakaret ve küfür içeren yanıtları, yapay zekaya duyulan güveni ve bu sistemlerin denetimiyle sorumluluğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

DOSYA: GROK MERCEK ALTINDA Grok'un hakaret ve küfür içeren yanıtları, yapay zekaya duyulan güveni ve bu sistemlerin denetimiyle sorumluluğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hakaret ve küfür içeren yanıtları, yapay zekanın güvenilirliği ve denetimi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'de başlatılan soruşturmayla tartışma hukuki boyut kazanırken, benzer tepkiler farklı ülkelerde de ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının ardından Polonya'da X'e yaptırım ihtimali gündeme geldi, Avrupa Birliği Komisyonu da Grok'a ilişkin endişeleri ciddiye aldığını açıkladı.

Uzmanlara göre ise yapay zekanın “mutlak doğruyu söyleyen” bir otorite olarak görülmesi risk taşıyor. Sistemler, beslendikleri verilerdeki yanlışlıkları ve önyargıları da yansıtabiliyor.

Grok tartışması, Türkiye'nin kendi büyük dil modelini geliştirme ihtiyacını da gündeme getirdi. Akademisyenler, yerli ve Türkçe bir modelin gecikmeden geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Grok vakası, yapay zekada güven, sorumluluk ve denetim sınırlarının nasıl çizileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Akademisyenlerden yapay zeka destekli yerli ve milli dil modelinin gecikmemesi uyarısı

Akademisyenler, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un etkilerine dikkati çekerek, Türkiye'nin kontrolünde geliştirilecek yerli ve milli büyük dil modeline bir an önce ihtiyaç duyulduğu uyarısında bulundu.

Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muhammet Ali Akçayol, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ve Ankara Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Serdar Güzel, Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen ve X kullanıcılarının çeşitli görüşleri teyit etmek için sıklıkla kullandığı sohbet botu Grok ve diğer yapay zeka destekli dil modellerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonu, Polonya'nın Grok hakkındaki endişelerini "son derece ciddiye" alıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Polonya'nın sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok hakkındaki endişelerini içeren mektubu teslim aldıklarını, konuyu "son derece ciddiye aldıklarını" belirtti.

Grok'un "temel haklara ve yasa dışı içeriğe ilişkin" muhtemel risklerinin olduğunun altını çizen Regnier, X'in, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında bunları değerlendirme ve azaltma yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

Yapay zekanın mutlak doğruyu söylediği inancı çatırdıyor

İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir, ister yapay zeka tarafından verilsin, ister dijital dünyada yer alsın her bilginin teyide muhtaç olduğunu söyledi.

Özdemir, "İnsandan insana aktarılan bilgi bile teyide muhtaçken yapay zekaya körü körüne inanmak çok romantik bir yaklaşım. Çünkü bu makine de en nihayetinde bir başka kaynaktan besleniyor. Nasıl ki dijitalde bulunan bir bilgiye teyit etmeden inanmamak gerekiyorsa yapay zekanın da yanlış bilgilerden öğrenebileceğini unutmamak gerekir." şeklinde konuştu.

X CEO'su Yaccarino istifa etti

X'in CEO'luğundan istifa etmeye karar verdiğini açıklayan Yaccarino, "Elon Musk ile X'e yönelik vizyonunu ilk kez konuştuğumuzda, bu şirketin olağanüstü misyonunu yerine getirmenin hayatımın fırsatı olacağını biliyordum. İfade özgürlüğünü koruma, şirketi yeniden yapılandırma ve X'i 'her şey uygulamasına' dönüştürme sorumluluğunu bana verdiği için kendisine son derece minnettarım." ifadelerini kullandı.

Yaccarino, X ekibiyle gurur duyduğunu belirterek, ekibin çığır açan yenilikleri sosyal medya platformuna getirmek için durmaksızın çalıştığını vurguladı.

Grok'un yeni sürümü yapay zekada "siyasi zehirlenme" tartışmasını gündeme getirdi

ABD'de Donald Trump yönetiminde danışman olarak Hükümet Verimliliği Departmanı'yla (DOGE) ilgilenirken ayrılmak zorunda kalan Musk, son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı tartışmalarla gündeme geldi.

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaştı, bunun ardından 5 Temmuz'da "Amerikan Partisi" adında yeni bir siyasi parti kurduğunu duyurdu. Ülkede yalnızca "tek bir partinin sözünün geçtiğini" savunan Musk, "Halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Grok'un hakaret ve küfür içerikli paylaşımları tüm dünyada eleştiri konusu oldu

Daha önce küfür ve hakaret içeren cevaplar vermekten kaçınan Grok, güncelleme sonrasında çeşitli konularda yaptığı uygunsuz paylaşımlarla gündeme geldi. "Politik olarak yanlış da olsa iddialarda bulunmaktan çekinmemek" gibi çeşitli özelliklerin eklenmesi Grok'un yanıtlarını olumsuz yönde etkiledi.