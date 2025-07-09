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Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılında, 7 soykırım kurbanının cenazelerinin defnedileceği toplu cenaze töreni düzenleniyor
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Grok mercek altında

Akademisyenlerden yapay zeka destekli yerli ve milli dil modelinin gecikmemesi uyarısı

Akademisyenlerden yapay zeka destekli yerli ve milli dil modelinin gecikmemesi uyarısı

Akademisyenler, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un etkilerine dikkati çekerek, Türkiye'nin kontrolünde geliştirilecek yerli ve milli büyük dil modeline bir an önce ihtiyaç duyulduğu uyarısında bulundu.

Akademisyenlerden yapay zeka destekli yerli ve milli dil modelinin gecikmemesi uyarısı

Akademisyenler, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un etkilerine dikkati çekerek, Türkiye'nin kontrolünde geliştirilecek yerli ve milli büyük dil modeline bir an önce ihtiyaç duyulduğu uyarısında bulundu.

Yapay zekanın mutlak doğruyu söylediği inancı çatırdıyor

Yapay zekanın mutlak doğruyu söylediği inancı çatırdıyor

Yapay zekanın mutlak doğruyu söylediği inancı çatırdıyor
AB Komisyonu, Polonya'nın Grok hakkındaki endişelerini "son derece ciddiye" alıyor

AB Komisyonu, Polonya'nın Grok hakkındaki endişelerini "son derece ciddiye" alıyor

AB Komisyonu, Polonya'nın Grok hakkındaki endişelerini "son derece ciddiye" alıyor
X CEO'su Yaccarino istifa etti

X CEO'su Yaccarino istifa etti
Grok'un yeni sürümü yapay zekada "siyasi zehirlenme" tartışmasını gündeme getirdi

Grok'un yeni sürümü yapay zekada "siyasi zehirlenme" tartışmasını gündeme getirdi
Grok'un hakaret ve küfür içerikli paylaşımları tüm dünyada eleştiri konusu oldu

Grok'un hakaret ve küfür içerikli paylaşımları tüm dünyada eleştiri konusu oldu

Gündem.
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Srebrenitsa'daki katliamın tanığı akümülatör fabrikasına Türkiye’nin desteğiyle soykırım müzesi kuruldu
Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı münasebetiyle anma etkinliği düzenledi
Terör örgütü PKK'dan bir grup silahlarını imha etti
Grok mercek altında
15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın ailesinin acısı ilk gün gibi taze
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