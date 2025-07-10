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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki askerlere "savaş suçlusu" diyen İsrailli gazetecinin gözaltı süresi uzatıldı

Gazze'de ölen askerler için "savaş suçlusu" tanımı yapan İsrailli Gazeteci İsrael Frei'in, gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı ve savcılığın hakkında "terörü övmek ve teşvik etmek" suçlaması yönelttiği bildirildi.

Enes Canlı  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Gazze'deki askerlere "savaş suçlusu" diyen İsrailli gazetecinin gözaltı süresi uzatıldı

Kudüs

Gazeteci İsrael Frei'in, "İnsanlığa karşı işlenen en acımasız suçlardan birine katılan beş genç olmaksızın dünya daha iyi bir yer. Maalesef, Gazze'de anestetik olmadan ameliyat edilen çocuk, bombaların atlındaki bir çadırda ailesiyle açlık çeken kız çocuğu, yetmiyor. Bu her İsrailli anneye bir çağrıdır: Oğlunu bir tabutta savaş suçlusu olarak karşılayan kişi olma, askerliği reddet." ifadeleriyle Gazze'de ölen 5 askerle ilgili yaptığı paylaşım ülkede tartışmaya yol açmıştı.

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İsrail polisi yaptığı yazılı açıklamasında, "terörü övmek ve teşvik etmek" suçlamasından 9 Temmuz'da gözaltına alınan Frei'in, gözaltı süresinin 13 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Tel Aviv'deki mahkeme, polis ve savcılığın sanık hakkında "terörü övmek ve teşvik etmek" suçlamalarına ilişkin "haklı şüphe bulunduğuna" hükmetti ve gözaltı süresinin uzatılması talebini kabul etti. İsrail basını, Frei'in, terörle ilgili güvenlik suçlarından yargılanabileceğini geçti.

İsrail hapishane idaresi, gazeteci Frei'in "yüksek güvenlik suçlusu" olarak tutulacağını ve bu şekilde muamele göreceğini duyurdu.

Cezaevlerine de bakan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, hapishane idaresinin söz konusu kararını desteklediğini belirtti.

İsrail ordusu, 8 Temmuz'da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde kara saldırılarında ölen 5 askerin ismini açıklamıştı.

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlayan saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanında "soykırıma yol açmak" suçlamasından yargılanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları" nedeniyle yakalama kararı bulunuyor.

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