Dolar
33.48
Euro
36.57
Altın
2,389.99
ETH/USDT
2,387.00
BTC/USDT
55,572.00
BIST 100
10,024.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Büyük Set Resifi'nde okyanus sıcaklığı son 10 yılda 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Avustralya'da araştırmacılar, dünyanın en büyük mercan resifi olarak bilinen Büyük Set Resifi'nde okyanus sularının sıcaklığının, son 10 yılda 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını tespit etti.

Aynur Şeyma Asan  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Büyük Set Resifi'nde okyanus sıcaklığı son 10 yılda 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Ankara

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Melbourne Üniversitesi gibi ülkedeki çeşitli üniversitelerden araştırmacılar, Büyük Set Resifi'nin bulunduğu Mercan Denizi'nden alınan mercan iskeleti örneklerini kullanarak resifteki eski ve yakın zamandaki okyanus sıcaklıklarını karşılaştırdı.

Araştırmacılar, mercan iskeleti örnekleriyle yeniden oluşturmaya çalıştıkları 1618 ila 1995 arası okyanus yüzey sıcaklığı verilerinin yanı sıra 1900 ila 2024 arası yüzey sıcaklığı verilerini de kullandı.

Okyanus sıcaklığının 1900 öncesinde genel olarak istikrarlı olduğunu belirten araştırmacılar, 1960 ila 2024 arasında ocaktan marta düzenli olarak bu sıcaklığın arttığını tespit etti.

Araştırmacılar, 2016 ila 2024 arasında, yani mercan ağarmasının yüksek seviyede görüldüğü yıllarda, ocak-mart döneminde okyanus sıcaklığının 1618'den bu yana daha yüksek seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Buna göre, araştırmacılar son 10 yıldır okyanus sularının sıcaklığının 400 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu kaydederek, buna en yakın yüksek sıcaklık seviyesinin 2004'te kayıtlara geçtiğini belirtti.

Resifin tehlikede olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, iklim değişikliğine ilişkin adım atılmaması halinde dünyanın doğal harikalarından birinin "yok oluşuna tanık olunabileceğini" ifade etti.

Avustralya Büyük Set Resifi Yönetimi ve Avustralya Deniz Bilimi Enstitüsünün açıklamasında, dünyanın en büyük mercan resifi olarak bilinen Büyük Set Resifi'nin yüzde 73'ünde ağarma görüldüğü ve bazı bölgelerde tahribatın son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen enstitü araştırmacılarından Roger Beeden, "İklim değişikliği, Büyük Set Resifi ve dünyadaki mercan resiflerine karşı en büyük tehdit." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptığı kazada 6 yolcu yaralandı
Türkiye, Güney Afrika'nın UAD nezdinde açtığı davaya müdahillik başvurusuna ilişkin açıklama yaptı
Kılıç: İsrail hükümetinin mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları kullanacağız
MSB, Aladağlar'da mahsur kalan İspanyol turistin kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı
Çelik: Türkiye'nin başvurusu insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir

Benzer haberler

Büyük Set Resifi'nde okyanus sıcaklığı son 10 yılda 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Büyük Set Resifi'nde okyanus sıcaklığı son 10 yılda 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Araştırma: Deniz seviyesindeki değişimler erken dönem canlı çeşitliliğinde etkili

Tarih tutkunu akademisyen Anadolu çömlekçiliğindeki Urartu izlerini araştırıyor

"X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla

"X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının sonuçları açıklandı

"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023" araştırmasının sonuçları açıklandı
Havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin antikanser özelliği belirlendi

Havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin antikanser özelliği belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet