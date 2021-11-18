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Dünya

Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Burkina Faso'nun kuzeyinde pazar günü orduyu hedef alan terör saldırısında ölenlerin sayısı 53'e çıktı.

Tufan Aktaş   | 18.11.2021
Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

İstanbul

İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ousseni Tamboura, kuzeydeki Soum ilçesinde jandarma birliğine düzenlenen terör saldırısında 49 jandarma ve 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu, dün aldığı kararla iki üst düzey komutanı görevden aldı.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, olay sonrasında 3 günlük yas ilan etmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar gerçekleştirse de Mali'de konuşlu terörist grupları yok edemiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bu yılın geride kalan döneminde 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

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