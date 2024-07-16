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Dünya

Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınındaki yangında on binlerce hektarlık ormanlık alan yandı

Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde çıkan yangında on binlerce hektarlık ormanlık alan yandı.

Nuri Aydın  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Bulgaristan'ın Türkiye sınırı yakınındaki yangında on binlerce hektarlık ormanlık alan yandı

Istanbul

Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karçev, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) yaptığı açıklamada, Svilengrad yakınlarında 13 Temmuz'da yangın çıktığını söyledi.

Karçev, yangının güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlediğini, ilçede on binlerce hektarlık ormanın ve tarım alanının yandığını belirtti.

Yangının Lesovo kasabası yakınlarında kontrol altına alındığını kaydeden Karçev, bölgedeki şiddetli rüzgarların yangının tamamen söndürülmesini güçleştirdiğini kaydetti. Karçev, yangının Mihaliç'te henüz ciddi tehlike oluşturmadığı bilgisini paylaştı.

Gönüllülerin ve itfaiyecilerin çabaları için minnettarlığını dile getiren Karçev, "Onların müdahalesi olmasaydı yangın ilk gün çok daha hızlı yayılabilirdi." dedi.

Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığını bildirdi.

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