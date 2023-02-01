Bulgaristan hükümeti, BSMEPA ile KOSGEB arasındaki memorandumu onayladı
Bulgaristan'da Bakanlar Kurulu, Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Tanıtım Ajansı ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı arasındaki memorandum taslağını onaylayan bir karar aldı.
Ankara
Bulgaristan'da Bakanlar Kurulu, Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Tanıtım Ajansı (BSMEPA) ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasındaki memorandum taslağını onaylayan bir karar aldı.
Bulgaristan Telgraf Ajansının (BTA) haberine göre, hükümet tarafından onaylanan memorandum, BSMEPA ile KOSGEB'in ortak girişimleri yoluyla Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini destekleyecek.
Memorandumla BSMEPA ile KOSGEB'in iki ülkedeki işletmeler arasındaki iş bağlantılarını genişletmek için fırsatlar sağlamada ortak olması öngörülüyor.
İki kurum ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin hizmetine yönelik tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi konusunda iş birliği yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.