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Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Bulgaristan hükümeti, BSMEPA ile KOSGEB arasındaki memorandumu onayladı

Bulgaristan'da Bakanlar Kurulu, Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Tanıtım Ajansı ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı arasındaki memorandum taslağını onaylayan bir karar aldı.

Saadet Firdevs Aparı   | 01.02.2023
Bulgaristan hükümeti, BSMEPA ile KOSGEB arasındaki memorandumu onayladı

Ankara

Bulgaristan'da Bakanlar Kurulu, Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Tanıtım Ajansı (BSMEPA) ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasındaki memorandum taslağını onaylayan bir karar aldı.

Bulgaristan Telgraf Ajansının (BTA) haberine göre, hükümet tarafından onaylanan memorandum, BSMEPA ile KOSGEB'in ortak girişimleri yoluyla Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini destekleyecek.

Memorandumla BSMEPA ile KOSGEB'in iki ülkedeki işletmeler arasındaki iş bağlantılarını genişletmek için fırsatlar sağlamada ortak olması öngörülüyor.

İki kurum ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin hizmetine yönelik tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi konusunda iş birliği yapacak.

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