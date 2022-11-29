Dolar
18.64
Euro
19.25
Altın
1,750.14
ETH/USDT
1,216.60
BTC/USDT
16,435.00
BIST 100
4,962.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan’da yakalanan İstanbul’daki terör saldırısı zanlıları tutuklu kalacak

Sofya Temyiz Mahkemesi, Bulgaristan’da yakalanan İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısı zanlısı 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ihvan Radoykov   | 29.11.2022
Bulgaristan’da yakalanan İstanbul’daki terör saldırısı zanlıları tutuklu kalacak

Sofya

İstihbarat verileri içerdiği gerekçesiyle kapalı görülen davada avukatlar zanlıların tutukluluğuna itiraz etti.

Firari zanlı Bilal Hassan’ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami, Moldovalı Petar Topal, İvan Kalak ve Leonid Aksakal ile birlikte insan kaçakçılığı trafiği yapmak ve ülkeye yasa dışı yoldan girmekten yargılanıyor.

Mahkeme Abdulrami’nin şahsen insan kaçakçılığı trafiğine karışmadığını, ancak terör eylemlerine karışmış olabileceğini kabul ettiğini bildirdi. Mahkeme ayrıca, Topal, Kalak ve Aksakal’ın İstanbul’daki saldırı ile ilişkisi olmadığını ancak Türkiye’den Bulgaristan’a ve Bulgaristan içinde insan kaçakçılığı trafiğine katıldıklarınının belirlendiğini kaydetti.

Karara itiraz edilemeyecek.

İstanbul Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te düzenlenen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Firari zanlı Bilal Hassan’ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami ve diğer zanlılar 19 Kasım'da Bulgaristan’da yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek
Büyükçekmece'de şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu soyuldu
Eğirdir Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre 13 santimetre düştü
Düzce'de "yanan su"ya inceleme
Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

Benzer haberler

Bulgaristan’da yakalanan İstanbul’daki terör saldırısı zanlıları tutuklu kalacak

Bulgaristan’da yakalanan İstanbul’daki terör saldırısı zanlıları tutuklu kalacak

Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi, Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin tahrip olmuş camilerin hizmete kavuşturulmasında büyük desteği oldu

Bulgaristan'ın 6,5 milyonluk nüfusunun yüzde 8,4’ü Türk

Bulgaristan'ın 6,5 milyonluk nüfusunun yüzde 8,4’ü Türk
Bulgaristan'da tutuklu Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş'ın duruşması 28 Kasım'a ertelendi

Bulgaristan'da tutuklu Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş'ın duruşması 28 Kasım'a ertelendi
Bulgaristan'da tutuklu Hablemitoğlu suikastı zanlısı ev hapsinde tutulacak

Bulgaristan'da tutuklu Hablemitoğlu suikastı zanlısı ev hapsinde tutulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet