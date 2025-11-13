Dolar
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının forma sırt sponsorluğuna ilişkin RAMS Park'ta düzenlenen sözleşme imza törenine katılıyor.
logo
Dünya

Bulgaristan’da pizza ustaları 8. Uluslararası Pizza Şampiyonasında yarıştı

Bulgaristan’da dünyanın her yanından pizza ustaları başkent Sofya’da düzenlenen 8. Uluslararası Pizza Şampiyonasında yarıştı.

Ihvan Radoykov  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Bulgaristan’da pizza ustaları 8. Uluslararası Pizza Şampiyonasında yarıştı Fotoğraf: Ihvan Radoykov/AA

Sofya

Sofya'daki İnter Expo Center (IEC) fuar merkezinde düzenlenen fuara, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve diğer ülkelerden çok sayıda şef katıldı.

Hakemler kurulu, katılımcıların hazırlık yapma, hamur açma ve fırınla çalışma aşamalarında yapılabilecek hatalara dikkat ederken, uluslararası jüri, hazırlanan pizzaların tat ve pişirme kalitesi alanında adaylara puan verdi. Jüri üyeleri katılımcılara kullandıkları malzemeler ve pişirme teknikleri konusunda sorular sorduktan sonra fırından çıkan her bir pizzanın tadını da kontrol etti.

Şampiyonaya katılan profesyonel şefler, ustalıklarını kanıtlamak üzere sadece 12 dakikayla sınırlı sürede hazırladıkları pizzalarını jüri üyelerine servis etmek için yarıştı.

"Pizza için seçilen suyun kalitesi bile önemli”

Bulgaristan’ın Loveç şehrinde bir lokanta işleten Türk kökenli Şef İlyaz Dilsizov, AA muhabirine, "Güzel pizza sevgi, ustalık ve kaliteli malzeme ile yapılır." dedi.

Pizzacılığa 14 yıl önce hobi olarak başlayıp 3 yıldır profesyonel lokanta işletmeciliği de yaptığını belirten Dilsizov, şöyle konuştu:

"Kötü malzemeyle güzel pizza yapılamaz. Önce doğru ve kaliteli un bulunmalı. Pizza için seçilen suyun kalitesi bile önemli. İddialı bir usta sadece uzun süre denenmiş kaliteli ürünlerle pizza yapar."

Pizzalarında sadece yerel ürünler kullandığını paylaşan Dilsizov, “Çiftlikleri tek tek gezerek, mal seçiyorum. Burada sunduğum pizzada süt danası pastırması ve dünyada hiçbir yerde benzeri olmayan siyah kuru erikli kaşar peyniri kullandım.” diye konuştu.

Şampiyonaya Bulgaristan’dan Türk kökenli birçok ustanın katılması dikkati çekti.

Dünya klasiği "margarita"

Kuzeydoğu Bulgaristan’ın Şumnu İline bağlı Veliki Preslav şehrinden gelen usta aşçı ve pizza uzmanı Kenan Bilal, 15 yıldır pizza yaptığını ve şampiyonaya üçüncü kez katıldığını anlattı.

Hakemler kurulu ve jürinin huzurunda geleneksel "parma" pizzası hazırlayıp sunan Bilal, yarışmanın diğer bir bölümünde yine popüler olan "napoli" pizzası pişireceğini anlattı.

Bilal, "Pizzanın birçok çeşidi olabilir, ancak benim favori pizzam dünya klasiği "margarita". Genellikle sadece un, su, tuz, domates, mozarella peyniri, fesleğen ve zeytinyağı ile hazırlanan bu pizza hem İtalya’da hem de tüm dünyada bir klasik sayılır." dedi.

Sofya’da 8 yıldır düzenlenen Uluslararası Pizza Şampiyonasının, farklı ülkeden gelen meslektaşları buluşturduğunu vurgulayan Bilal, "Bu yarışma ortamında daima yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yaratıcılık mübadelesinde bulunup mesleğimizde ilerleme sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

IEC’de 2 gün süren şampiyona, katılımcılara başarı ve onur ödüllerinin dağıtımı ile sona erdi.

