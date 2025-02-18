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Dünya

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermesine karşı olduğunu söyledi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkesinin Ukrayna’ya asker göndermesine kesinlikle karşı olduğunu bildirdi.

Ihvan Radoykov  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, ülkesinin Ukrayna'ya asker göndermesine karşı olduğunu söyledi

Sofya

Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT), ABD’nin Sofya Büyükelçiliği ve Bulgaristan’ın NATO Daimi Delegasyonu aracılığıyla Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına 6 soru gönderildiğini duyurdu.

Belgede hangi ülkelerin Kiev'e verilecek garantilere katkıda bulunabileceği, barışçıl bir çözümün parçası olarak Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olup olmadıkları ve Avrupa liderliğindeki herhangi bir gücün büyüklüğünün ne olması gerektiği soruldu.

Radev, basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına yöneltilen sorularla ilgili değerlendirmede bulunarak, başından beri Bulgaristan’ın bu savaşa karışmasına karşı olduğunu söyledi.

Küresel güvenlik mimarisinin çökmekte olduğu bir ortamda bu konunun daha da büyük önem kazandığına işaret eden Radev, "Ülkemizin silahlı kuvvetlerinin başkomutanı olarak, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya herhangi bir şekilde asker göndermesine kesinlikle karşıyım. Hükümetten ve Ulusal Meclis'ten Bulgaristan'ın asker göndermeyeceğine dair açık ve net bir tutum sergilemelerini bekliyorum." diye konuştu.

BNT, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna’ya olası asker yollama kararının tamamen parlamentonun yetkisinde olduğunu bildirdiğini kaydetti.​​

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