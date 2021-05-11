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Dünya

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkedeki Müslümanların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ihvan Radoykov   | 11.05.2021
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti

Sofiya

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yayımladığı yazılı mesajında, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Müslümanları kutladı.

Radev, "Yuvalarınız anlayış ve mutlulukla dolu olsun. Tüm faaliyetleriniz Bulgaristan halkının genelinde hakim olan hoşgörü kültürümüzün varlığını sürdüren bilinçli geleneğin desteğinde olsun." ifadelerini kullandı.

Bayramların paylaşıldıkça gerçek olduğunu belirten Radev, mesajında "Hep beraber hoşgörü göstererek, bağışlayıcı davranarak, güzel sözler söyleyerek güvenli adımlarla her türlü krizlerin üstesinden geliriz." sözlerine yer verdi.

Nüfusu 6,9 milyon olan Bulgaristan’da yaklaşık 1 milyon Müslüman yaşıyor.

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