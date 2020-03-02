Euro
6.93
Dolar
6.22
BIST 100
107,309.90
Altın
1,593.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi STK temsilcileri ile buluştu. - VTR
logo
Dünya

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Yunanistan'ın göçmen tavrını soğukkanlılıkla izlememiz mümkün değil

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Yunanistan'ın sınırına dayanmış düzensiz göçmenlere tavrını "soğukkanlılıkla" izlemelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Ihvan Radoykov   | 02.03.2020
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Yunanistan'ın göçmen tavrını soğukkanlılıkla izlememiz mümkün değil

Sofya

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'ye hareketinden önce Sofya Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma yemeğinde bir araya geleceklerini kaydeden Borisov, Suriye ve mülteci krizi hakkında görüşeceklerini dile getirdi.

Başbakan Borisov, Türkiye'nin Yunanistan ile ortak sınırındaki düzensiz göçmen krizine işaret ederek, "Ülke olarak, sınıra dayanmış çocuklu annelerin sağa sola dağıtıldığını gördüğümüz zaman buna sevinemeyiz, bundan mutluluk duymamız mümkün değil. Avrupalı hümanist ve demokrat bir ülke olarak bunu soğukkanlılıkla izlememiz de mümkün değil. Her şeyden önce geleceğe dönük iyi ilişkilerimizi pekiştirmeliyiz." diye konuştu.

Başbakan Borisov, göçmenlerin barınacağı kampların Avrupa Birliği (AB) topraklarının dışında olması gerektiğini de kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu sabah telefonla görüştüğünü aktaran Borisov, "Biz Suriye'deki askeri harekatlar ve insani krizle ilgili sorunlara kalıcı bir çözüm bulmalıyız. Bu bağlamda mültecilere yeniden bakabilmesi için Türkiye'ye yardım edilmeli." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır
Sadr-İran yakınlaşması ve kaybedilen genç kitle
İran'daki krizin sebebi korona mı, kaybolan güven mi?
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor

Benzer haberler

Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri

Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Yunanistan'ın göçmen tavrını soğukkanlılıkla izlememiz mümkün değil

Ticaret Bakanı Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 28. yıl dönümü

Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 28. yıl dönümü
'Oğlum o hainlerin elinden kaç gel'

'Oğlum o hainlerin elinden kaç gel'
Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı'nda da sonuca ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız

Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı'nda da sonuca ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız