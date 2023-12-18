Dolar
29.06
Euro
31.73
Altın
2,025.69
ETH/USDT
2,159.40
BTC/USDT
41,349.00
BIST 100
7,857.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
logo
Dünya

Bulgaristan, 2024 itibarıyla Rus petrolünün ithalatı ve rafinesini yasaklayacak

Bulgaristan Meclisi, 2024'ün ilk çeyreğinde ülkede Rus petrolünün rafinesini ve Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırma kararı aldı.

Aleyna Çil  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Bulgaristan, 2024 itibarıyla Rus petrolünün ithalatı ve rafinesini yasaklayacak

Ankara

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meclisinin oy birliğiyle kabul ettiği karar doğrultusunda, 1 Ocak 2024 itibarıyla Rus petrolünün ithalatı, 1 Mart 2024 itibarıyla da Bulgaristan'daki tek petrol rafinerisi olan Rusya'nın kontrolündeki Lukoil Neftochim Burgas tarafından Rus petrolünün işlenmesi durdurulacak.

Böylelikle özel coğrafi konumu nedeniyle 2022'de Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya petrolüne uyguladığı ambargodan muaf tutulan Bulgaristan, muafiyet süreci sonlanmadan gerekli kararı Meclisten geçirdi.

Meclis ayrıca AB hukuku doğal gazın menşeinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi yürürlüğe koyana kadar, Rus doğal gazının Bulgaristan'a ithalatı ve Bulgaristan üzerinden transit geçişine uygulanan katkı payının kaldırılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi
Diplomatik kaynaklar: Borrell'in önerilerinin uygulanması Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır
Gazzeli 102 hasta ve yaralı, refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek
Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrildiği kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı
Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde, merhum emir Şeyh Nevvaf için taziye defteri açıldı

Benzer haberler

Bulgaristan, 2024 itibarıyla Rus petrolünün ithalatı ve rafinesini yasaklayacak

Bulgaristan, 2024 itibarıyla Rus petrolünün ithalatı ve rafinesini yasaklayacak

Macaristan: Rus gazına ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen'e girmesini engelleyeceğiz

AA ekibi, yaralı Ukraynalı askerlerin cepheden tahliye sürecini görüntüledi

Meloni, İsrail'den kendisini uluslararası hukuka uygun şekilde savunmasını istediklerini belirtti

Meloni, İsrail'den kendisini uluslararası hukuka uygun şekilde savunmasını istediklerini belirtti
Putin'in devlet başkanı seçimindeki adaylığı "Birleşik Rusya" partisince desteklendi

Putin'in devlet başkanı seçimindeki adaylığı "Birleşik Rusya" partisince desteklendi
Rusya: Kiev'e ait 35 İHA Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde imha edildi

Rusya: Kiev'e ait 35 İHA Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde imha edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet