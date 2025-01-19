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Dünya

Brüksel'de toplanan yüzlerce kişi, göreve başlamasının arifesinde Trump'ı protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto etti.

Melike Pala  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Brüksel'de toplanan yüzlerce kişi, göreve başlamasının arifesinde Trump'ı protesto etti Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak arifesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda toplandı.

Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto için bir araya gelen göstericiler, yaklaşık 3 kilometre boyunca şehir merkezinde Trump karşıtı sloganlar eşliğinde yürüdü.

Birçok göstericinin, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı görüldü.

"The Surge" hareketinin çağrısıyla diğer Avrupa kentleri Londra, Lizbon, Barselona, Bilbao ve Amsterdam'da da Trump'ın göreve gelmesine karşı benzer protestolar düzenlendi.







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