Dolar
8.86
Euro
10.37
Altın
1,745.02
ETH/USDT
2,895.40
BTC/USDT
42,195.00
BIST 100
1,380.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında devam ediyor.
logo
Dünya

Brüksel'de binlerce işçi ücretlerine zam yapılmasına sınır koyan yasayı protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce işçi, ücretlerinin artırılmasını sınırlayan yasayı protesto için yürüyüş düzenledi.

Selen Temizer   | 24.09.2021
Brüksel'de binlerce işçi ücretlerine zam yapılmasına sınır koyan yasayı protesto etti Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

Ülkenin farklı kentlerinden gelen işçiler, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Kırmızı şapkalar, maskeler ve montlar giyerek sendikalarını temsil eden flamalarla trafiğe kapatılan geniş caddelerde yürüyen göstericiler, 1996'da çıkarılan ve işçi ücretlerine belli bir orandan fazla zam yapılmasını engelleyen yasayı protesto etti.

Çeşitli aletlerle müzik de yapan göstericiler, bu yıl için yüzde 0,4 olarak belirlenen zam oranının özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşanan zorluklar ve enflasyon göz önüne alındığında yetersiz olduğunu aktardı.

Binlerce işçi, "96 yasasını" eleştiren "Yasayı mutlaka değiştirin", "Bu ülkedeki işçiler kızgın", "Sendikal direniş" yazılı dövizler taşıdı.

"Ancak bir bisküvi almaya yetiyor"

Jasper van Herzeele isimli vatandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Enflasyon yüksek. Gelir düşük." ifadelerini kullandı.

Belçika'da fiyatların pahalandığı bir dönemde ücretlerin müzakere edilmesini önleyen yasanın mantık dışı kaldığını söyleyen Van Herzeele, "Kovid-19 herkesi etkiledi. Dükkanlar kapalıydı. İşletme sahipleri finansal olarak çok kötü durumda kaldı. Henüz kaç insanın işsiz kalacağını bilmiyoruz. Sosyal destek azalıyor." diye konuştu.

Brüksel'de yaşayan Türklerden Alişan Han da yüzde 0,4'lük zam oranından memnun olmadıklarını, ürünlerin fiyatları artarken maaşların neredeyse aynı kaldığını ve durum değişene kadar protestoya devam edeceklerini belirtti.

Catherine Miquel isimli vatandaş da salgın döneminin çok zorlu geçtiğini, zam için belirlenen yöntemi yanlış bulduklarını dile getirerek "Ancak bisküvi almaya yetiyor." dedi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon 10 yılın zirvesinde

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son verilerine göre, Avro Bölgesi'nde, ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Enflasyon, Belçika’da yüzde 4,7 ölçülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamileler için Kovid-19 rehberinde 'aşı' güncellemesi yapılacak
Prof. Dr. Mustafa Gerek, Kovid-19 ve grip belirtilerindeki farklılıkları anlattı
Aşı yaptırmayan Kovidli anne adayları pişman
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi
Bakan Koca, ekiplerin Kovid-19'a karşı soğan tarlalarındaki aşılama çalışmalarını paylaştı

Benzer haberler

Brüksel'de binlerce işçi ücretlerine zam yapılmasına sınır koyan yasayı protesto etti

Brüksel'de binlerce işçi ücretlerine zam yapılmasına sınır koyan yasayı protesto etti

'Red Globe' cinsi üzümler ihracata hazırlanıyor

Lübnan'da akaryakıta bir haftada 2'nci zam

Belçika'nın hayalet kasabası: Doel

Belçika'nın hayalet kasabası: Doel
Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı başladı

Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapacak