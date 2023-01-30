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Dünya

Brüksel'de AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'ndaki metro istasyonunda bıçaklı saldırı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki metro istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı.

Selen Temizer   | 30.01.2023
Brüksel'de AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'ndaki metro istasyonunda bıçaklı saldırı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'ndaki metro istasyonunda bıçaklı saldırı yapıldı.

Bir kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımlar yapan tanıklar, saldırganın başkalarını da tehdit ettiğini, ardından metro polisi tarafından yakalandığını aktardı.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bıçaklı saldırganın kısa sürede yakalandığını duyurdu.

Toplu taşıma şirketi (STİB) de istasyonunun geçici olarak kapatıldığını, 1 ve 5 numaralı metro hatlarında seferlerin durdurulduğunu, söz konusu güzergahlara otobüslerin yönlendirildiğini bildirdi.

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