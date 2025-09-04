Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, göreve başladı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin görevine resmen başladı.

Selen Valente Rasquinho  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, göreve başladı

Brüksel

Belçika Kraliyet Sarayı'nda dün düzenlenen törende Kral Philippe'ye güven mektubunu sunan Tantekin, 3 Eylül itibarıyla görevine resmen başlamış oldu.

Kral Philippe ile Büyükelçi Tantekin, güven mektubu takdiminin ardından yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, müttefik ve dost ülkeler olan Türkiye ile Belçika arasındaki mevcut güçlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde karşılıklı kararlılık teyit edildi.

Büyükelçi Görkem Barış Tantekin

Ankara'da 8 Temmuz 1974'te doğan Tantekin, yüksek öğrenimini Fransa'da tamamladı.

Evli ve bir çocuk babası olan Tantekin, 2017- 2020 yıllarında Paris Başkonsolosu, son olarak ise Litvanya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı.

