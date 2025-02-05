Britanya Müslüman Konseyi'nden, Filistinlilere yönelik etnik temizliğin durdurulması çağrısı
Britanya Müslüman Konseyi (MCB), Gazze'nin yeniden inşası için "acil uluslararası eylem" çağrısında bulunarak, Filistinlilere yönelik etnik temizliğin durdurulması gerektiğini bildirdi.
İngiltere
Sivil toplum kuruluşu MCB'den yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımın, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Berlin ve Tokyo gibi şehirlerin yeniden inşa edildiği ölçekte bir çabayı gerektirdiği vurgulandı.
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Bu şehirlerin yeniden inşa sürecinde toplulukların ve kültürel mirasın korunduğuna işaret edilen açıklamada, yerli nüfusu yerinden etmeden, yeniden inşanın tamamen mümkün olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Filistinlilerin anavatanlarından geçici ya da kalıcı olarak uzaklaştırılmasını içeren her türlü yeniden inşa önerisi, bunun başka bir ad altında 'etnik temizlik' olduğu gerçeğiyle tanımlanmalı. Bu tür öneriler ahlaken kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerine yer verildi.
Gazze'nin yeniden inşası hakkında konuşan tek önemli sesin, ABD Başkanı Donald Trump olmasının "manidar" olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası toplumların Gazze'nin yeniden inşası konusunda aciliyet göstermemesinin yarattığı boşluk endişe verici. Özellikle de bu durum Filistinlilerin kendileri tarafından reddedilen önerilere yol açıyor." denildi.
Açıklamada, Gazze'nin yeniden inşası konuşulduğunda, "dünyanın adeta felç geçirmiş" durumda olduğunu, bazılarının Filistinlilerin zorla vatanlarından çıkarılması tartışmasını "kabul edilebilir" bulduğuna dikkat çekildi.
"Hükümetimiz bu vicdansız önerilere karşı net tavır almalı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen MCB Genel Sekreteri Dr. Wajid Akhter, şunları kaydetti:
"Hükümetimiz, bu vicdansız önerilere karşı net tavır almalı ve uluslararası yeniden inşa çabalarında gerçek liderlik göstermeli. Ayrıca, Müslüman ulusları, dayanışmanın ötesine geçerek acil ve somut eylemler almaya çağırıyoruz. Şunu açıkça ifade etmeliyiz; yerinden etme olmaksızın yeniden inşa sadece mümkün değil, aynı zamanda tek kabul edilebilir yoldur."
Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.