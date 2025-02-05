Dolar
35.94
Euro
37.47
Altın
2,876.19
ETH/USDT
2,772.70
BTC/USDT
97,901.00
BIST 100
9,793.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için cenaze töreni düzenleniyor Kars'ta "Kış Tatbikatı-2025" seçkin gözlemci günü icra ediliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da “Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl Basın Buluşması” programında konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İskoçya Bölgesel Başbakanı Swinney: Filistinlilerin evlerinden çıkarılması yönündeki herhangi bir öneri kabul edilemez

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planına tepki gösterdi.

Zuhal Demirci  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
İskoçya Bölgesel Başbakanı Swinney: Filistinlilerin evlerinden çıkarılması yönündeki herhangi bir öneri kabul edilemez

Londra

Swinney, X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze'de aylarca süren toplu cezalandırma ve 40 binden fazla kişinin ölümünden sonra, Filistinlilerin evlerinden çıkarılması yönündeki herhangi bir öneri kabul edilemez ve tehlikelidir." ifadesini kullandı.

İskoç lider, etnik temizliğin yapılmasına karşı çıkarak, sadece iki devletli çözümün kalıcı barışı getireceği değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralabileceğini söylemişti

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.

Ardından Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Malatya'da depremde hayatını kaybeden öğrencilerin isimi yurtlarında yaşatılacak
Antakya'da belediyenin yerinde dönüşüm projesiyle depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor
Hatay'daki depremde yıkılan kamu kurumları tek kampüste toplanacak

Benzer haberler

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırılarını 16. gününde de sürdürüyor

İskoçya Bölgesel Başbakanı Swinney: Filistinlilerin evlerinden çıkarılması yönündeki herhangi bir öneri kabul edilemez

ABD Gümrük Muhafaza Dairesinin gözaltı merkezleri kapasitelerini aştı

ABD Gümrük Muhafaza Dairesinin gözaltı merkezleri kapasitelerini aştı
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a çağrı cihazı hediye etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a çağrı cihazı hediye etti
Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarından Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki

Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarından Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet