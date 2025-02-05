İskoçya Bölgesel Başbakanı Swinney: Filistinlilerin evlerinden çıkarılması yönündeki herhangi bir öneri kabul edilemez
İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planına tepki gösterdi.
Londra
Swinney, X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze'de aylarca süren toplu cezalandırma ve 40 binden fazla kişinin ölümünden sonra, Filistinlilerin evlerinden çıkarılması yönündeki herhangi bir öneri kabul edilemez ve tehlikelidir." ifadesini kullandı.
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İskoç lider, etnik temizliğin yapılmasına karşı çıkarak, sadece iki devletli çözümün kalıcı barışı getireceği değerlendirmesinde bulundu.
Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralabileceğini söylemişti
ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.
Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.
Bu konuyu Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.
Ardından Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.