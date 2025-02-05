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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin kökenli İngiliz milletvekili Moran, ülkesini ve uluslararası toplumu Trump'a karşı durmaya çağırdı

Filistin kökenli İngiliz milletvekili Layla Moran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki göstererek İngiltere'yi ve tüm uluslararası toplumu Trump'a karşı durmaya çağırdı.

Zuhal Demirci  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Filistin kökenli İngiliz milletvekili Moran, ülkesini ve uluslararası toplumu Trump'a karşı durmaya çağırdı

İngiltere

Liberal Demokratlar Milletvekili Moran, X'den yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelere yerleştirme planına karşı çıktı.

Moran, Trump'ın bu planı hakkında tek bir Filistinliyle bile konuşmadığını belirterek "Gazze bizim toprağımız. Filistin bizim yurdumuz. Barış, ülkemiz pahasına sağlanamaz." ifadelerini kullandı.

Ülkesi İngiltere'yi ve uluslararası toplumu Donald Trump'a karşı durmaya çağıran Filistin kökenli vekil Moran, İngiltere'nin çok geç olmadan Filistin devletini tanıması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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