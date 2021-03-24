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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Muhammed Emin Canik   | 24.03.2021
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Fabio Alarico Teixeira/AA

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 298 bin 676'ya, 82 bin 493 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 12 milyon 130 bin 19'a yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yaklaşık 44 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaletinde 2 milyon 332 bin 43 kişide görülen Kovid-19, 68 bin 623 kişinin ölümüne sebep oldu.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen Brezilya, son günlerde hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da son bir haftada günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 300'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

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