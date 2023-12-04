Dolar
28.93
Euro
31.37
Altın
2,029.10
ETH/USDT
2,232.30
BTC/USDT
41,958.00
BIST 100
8,087.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brezilya Devlet Başkanı, "İsrail-Filistin çatışmasında" barış istemeyen politikacılar olduğunu belirtti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail-Filistin çatışması konusunda barış istemeyen politikacılar olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Brezilya Devlet Başkanı, "İsrail-Filistin çatışmasında" barış istemeyen politikacılar olduğunu belirtti Fotoğraf: Halil Sağırkaya - AA

Berlin

Lula da Silva, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışması konusunda bugüne kadar İsrailli liderlerle birçok görüşme yaptığını hatırlatarak "Bence barış istemeyen politikacılar var. Bence halk gerçekten barış istiyor. Ancak farklı çıkarları olan başkaları da var. Bundan derin üzüntü duyuyorum" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını da eleştiren Lula da Silva, "Bu yalnızca terörist saldırı değil aynı zamanda sorumsuzca bir eylemdi. Peki bunun bedelini kim ödüyor? Filistinli siviller, onlar kadın ve çocuklar. Onlar masum siviller." diye konuştu.

Brezilya'nın diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Lula da Silva, İsrail-Filistin çatışmasının ancak siyasi bir çözümle sona ereceğine olan inancını ifade ederek "Barışı ancak müzakere masasına oturduğunuzda tartışabilirsiniz. Birleşmiş Milletlerin (BM) rolü budur ancak bu sorumluluğunu yerine getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı ayrıca BM Güvenlik Konseyi üyelerini ateşkes çağrısı üzerinde anlaşamadıkları için eleştirdi.

Lula da Silva, ülkesinin 1 Aralık'tan bu yana yürüttüğü G20 dönem başkanlığında BM Güvenlik Konseyi reformunu tartışmaya açmak istediğini de sözlerine ekledi.

Şansölye Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar karşısında İsrail'i bir kez daha savundu.

Olaf Scholz, "Bizim pozisyonumuz, İsrail'in, Hamas'ı yenme ve bu tür terör eylemlerine devam etmesini önleme hakkına da sahip olması gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Scholz, İsrail ve Filistinliler arasında iki devletli bir çözüm isteğini yineleyerek, "Ancak bu İsrail'i işgal etmek ve İsrail'de yaşayan on milyon insanın kendi devletlerinde yaşamalarını yasaklamak isteyen bir Hamas ile kesinlikle işe yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan Katar'da İslam Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti
AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan "Türkiye'ye eşit aday ülke muamelesi yapılmalı" mesajı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi"ne yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum ele alındı
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve 12 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

ABD'den Filistinli sivillerin öldürülmesi konusunda çelişkili açıklama

ABD'den Filistinli sivillerin öldürülmesi konusunda çelişkili açıklama

DSÖ, Gazze'deki tıbbi depolarını boşaltmasını talep eden İsrail'den kararından dönmesini istedi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'de olanları "katliam" olarak niteledi

Cenevre Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek için fotoğraf sergisi açtı

Cenevre Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek için fotoğraf sergisi açtı
Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evinin önünde "ateşkes" çağrısı

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evinin önünde "ateşkes" çağrısı
Brezilya Devlet Başkanı, "İsrail-Filistin çatışmasında" barış istemeyen politikacılar olduğunu belirtti

Brezilya Devlet Başkanı, "İsrail-Filistin çatışmasında" barış istemeyen politikacılar olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet