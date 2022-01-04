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Dünya

Bosnalı ressamlar doğum gününde Schumacher'i çizdi: Bu resmi, Saraybosnalıların gerçek dostlarını unutmaması için çizdik

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir binanın duvarına, 7 kez dünya şampiyonu olan Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in resmi çizildi.

Ahmet Nurduhan, Kemal Zorlak   | 04.01.2022
Bosnalı ressamlar doğum gününde Schumacher'i çizdi: Bu resmi, Saraybosnalıların gerçek dostlarını unutmaması için çizdik Fotoğraf: Elman Omic - Anadolu Ajansı

Saraybosna

Bosnalı ressamlar Vedran Poricanin, Emir Music, Rijad Hadzic ve Benjamin Cengic, Bosna Hersek Goethe Enstitüsünün desteğiyle Schumacher'i Saraybosna'da bir binanın duvarına resmederken, bunun, ünlü pilotun 53. doğum günü için bir hediye olduğunu açıkladı.

Poricanin, Hadzic, Music ve Cengic'in ortak açıklamasında, "Bu resmi, Saraybosnalıların gerçek dostlarını asla unutmaması için çizdik." ifadesi kullanıldı.

Resmin çizildiği binanın bulunduğu semtin sembolik anlamı olduğu belirtilen açıklamada, "Bosna Savaşı'nın sonlanmasının ardından efsane isim Michael Schumacher, Saraybosna'da bu semti de ziyaret etti ve burada çocuklara hediyeler verdi." ifadesine yer verildi. 

Binanın duvarına efsane ismin yanı sıra yarışlarda kullandığı Ferrari araç da çizildi. 10x13 metre boyutlarındaki resmin çizimi sırasında nanoteknoloji ürünü boyalar kullanıldı.

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü. 

Vücudunun büyük bölümü felç kalan Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediyor.

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