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Dünya

Bosna Hersek'teki savaşta Koricanske kayalıklarında kurşuna dizilen 224 kurban törenle anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Koricanske kayalıklarında katledilen 224 Boşnak ve Hırvat sivil için anma töreni düzenlendi.

İsmail Özdemir, Vesna Besic  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Bosna Hersek'teki savaşta Koricanske kayalıklarında kurşuna dizilen 224 kurban törenle anıldı

Saraybosna

Bosna Savaşı'nda toplama kamplarına kapatılan ve Sırp askerler tarafından 21 Ağustos 1992'de otobüslerle ülkenin orta kesimlerinde bulunan Vlasic Dağı yakınlarındaki Koricanske kayalıklarına götürülerek kurşuna dizilen 224 Boşnak ve Hırvat sivil, öldürüldükleri Koricanske kayalıklarında anıldı.

Çok sayıda kurban yakını ile siyasetçilerin katıldığı törende kayalıklardan aşağıya 224 gül atılarak dua edildi.

Toplama Kampına Kapatılan Esirler Derneği Başkanı Seid Omerovic, burada yaptığı açıklamada, esirlerin üç aşamalı bir infaz yöntemiyle öldürüldüğünü söyledi.

Omerovic, esirlerin ilk olarak kurşuna dizildiğini, sonra uçurumdan aşağı atıldığını ve ardından da bombalandığını aktararak, "Dernek olarak 1996'dan bu yana ısrarla üzerinde durduğumuz şey, yaşananlardan ders çıkarmak ve birlikte nitelikli, demokratik bir devlet inşa etmek için çaba göstermektir. Bugüne kadar Bosna Hersek'te esirlerin statüsü ile ilgili yasa konusunda bir çözüm bulunamadı." dedi.

Banja Luka Bölgesi Toplama Kampına Kapatılan Esirler Derneği Başkanı Mirsad Duratovic ise öldürülen esirler için henüz bir anıt yapılamadığını belirtti.

Duratovic, katledilen esirler için daha önce bir levha yerleştirdiklerini ancak yerinden söküldüğünü dile getirerek, "Bugün de bir şey yerleştirsek, ertesi gün yok olur. Buradaki insanların bilinci, bu olayın burada yaşandığını kabul etmeleri için temizlenmeli. Prijedor halkının öldürüldüğü 500'den fazla yer var ve bu yerlerin çoğu hala işaretlenmedi. Bu suç için 11 savaş suçlusu mahkum edildi. Bu cezalar, Koricanske kayalıkları kurbanlarının anıtıdır. Burada işlenen suç, Bosna Hersek'e yapılan saldırı sırasında işlenen en vahşi suçlardan biridir." diye konuştu.

Kotor Varos Şehit Aileleri, Ölüler ve Kayıplar Derneği Başkanı Munevera Avdic de tüm dünyaya bu olayların bir daha yaşanmaması için bir mesaj vermek istediklerini ancak Bosna Hersek'te hala aranan 7 bin 613 kayıp kişi olduğunu ifade etti.

Prijedor'daki Trnopolje toplama kampından Travnik kentine götürülen Boşnak ve Hırvatlar, 21 Ağustos 1992'de Koricanske kayalıklarında Sırp birliklerince kurşuna dizilmişti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Koricanske kayalıklarındaki katliam nedeniyle 11 kişiyi hapse mahkum etmişti.

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