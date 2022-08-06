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Dünya

Bosna Hersek'te yıllardır soykırım kurbanlarının kemiklerini toplayan Nukic yaşam mücadelesi veriyor

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın ardından ömrünü öldürülenlerin kemiklerini ve özel eşyalarını bulmaya adayan Ramiz Nukic'in yakalandığı ağır hastalıkla mücadele edebilmesi için yardım çağrısında bulunuldu.

Bedrudin Brljavac, Lejla Biogradlija   | 06.08.2022
Bosna Hersek'te yıllardır soykırım kurbanlarının kemiklerini toplayan Nukic yaşam mücadelesi veriyor

Saraybosna

En az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında hayatta kalmayı başaran Nukic, ormanlık arazilerde 20 yıldan fazladır yaptığı aramalar sonucu 300'den fazla kemik kalıntısına ulaşırken bugün Tuzla Göğüs Hastalıkları Hastanesinde hayat mücadelesi veriyor.

Srebrenitsa Anı Merkezi Müdürü Emir Suljagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nukic'in tedavisi için yardım çağrısında bulunarak "Bunu hiç yapmam ama şimdi elinizden geldiği kadar yardım etmenizi rica ediyorum. Bunu Ramiz'e borçluyuz." ifadesini kullandı.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de Saraybosna'nın Nukic'in tedavisine katkı sağlayacağını belirterek tüm kurumları yardım etmeye davet ettiğini bildirdi.

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