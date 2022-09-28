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Dünya

Bosna Hersek ve Sırbistan, Ukrayna'daki referandumları tanımadıklarını açıkladı

Bosna Hersek ve Sırbistan, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumları tanımadıklarını bildirdi.

Bakir Tiro, Lejla Biogradlija   | 28.09.2022
Bosna Hersek ve Sırbistan, Ukrayna'daki referandumları tanımadıklarını açıkladı

Saraybosna

Bosna Hersek ve Sırbistan, Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumları tanımadıklarını bildirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın birçok bölgesinde düzenlenen ayrılıkçı referandumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek "Bu tarz yapılan referandumları Bosna Hersek asla tanımayacaktır." dedi.

Bosna Hersek'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini ifade eden Dzaferovic, bu tutumlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ülkesinin Ukrayna'daki referandumu tanımadığına işaret ederek "Sırbistan bunu asla kabul edemez çünkü biz uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını destekliyoruz." dedi.

Sırbistan'ın kendi toprak bütünlüğünü de korumaya çalışan bir ülke olduğunu anımsatan Vucic, "Bu bizim için oldukça önemli bir durum aksi takdirde gelecekte Kosova meselesine ilişkin bir tutumumuz kalmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

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